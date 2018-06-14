Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesi, Zengil Tepe üs bölgesine, PKK\'lı teröristlerin güdümlü füze ile düzenlediği saldırıda şehit düşen asker Topçu Onbaşı Abdülselam Halat\'ın (25) acı haberi, Şanlıurfa\'daki ailesini yasa boğdu.



Çukurca ilçesinde, Irak sınırındaki Zengil Tepe üs bölgesine, bugün PKK\'lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıda asker Topçu Onbaşı Abdülselam Halat şehit oldu. Halat\'ın acı haberi, memleketi Şanlıurfa\'daki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Halat\'ın acı haberinin verildiği annesi Fatma Halat ile 7 kardeşi gözyaşına boğulurken, sinir krizi geçirdi. Babası Medet Halat\'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gördüğü belirtilen şehit Abdülselam Halat\'ın ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Aynı sokakta yaşayan vatandaşlar da şehit haberinin ardından evlerinin pencerelerine Türk bayrakları astı. Bekar olan şehit Halat\'ın cenazesinin, yarın düzenlenecek törenle Şanlıurfa\'da toprağa verileceği belirtildi.



ŞEHİDİN BABASI AMBULANSLA EVE GETİRİLDİ

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce girilen çatışmada şehit düşen ve askerliğinin tamamlanmasına 1 ay kaldığı öğrenilen şehit Abdüsselam Halat\'ın acı haberini hastanede tedavi gördüğü sırada alan baba Medet Halat, ambulansla Karaköprü\'deki evine getirildi. Ambulanstan sedyeyle alınan baba Medet Halat, eve götürüldü.



SON GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Öte yandan Kuzey Irak’ta operasyona katılan şehit Abdüsselam Halat\'ın mevzide top atışı yaptığı ve mermi üzerine ailesinin ismini yazdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin fotoğrafı

- Şehidin ( topu ateşleyen asker ) görüntüsü

-Baba Medet Halat, ambulansla evine getirilmesi

- Askeri yetkililer şehidin ailesine haber vermesi

- Şehidin evininin balkonuna asılan Türk bayrağı

- Acı haber üzerine şehidin evine gelenler

- Asker önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-(DHA)

