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BBC Türkçe

Şanlıurfa'ya havan mermisi atıldı, YPG ve Türk askeri yeniden çatıştı

Ajanslar, silahlı Kürt güçleri Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile Türk askeri arasında, Şanlıurfa'da bir hudut karakoluna havan mermisi atılması sonrası çatışma çıktığını bildirdi. TSK ile YPG güçleri arasında Mardin'in Suriye sınırı yakınlarında bir gün ö

27 Nisan 2017 23:32

Suriye'de silahlı Kürt güçleri Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolündeki Tel Abyad bölgesi yakınlarından, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna iki havan mermisi atıldığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), havan saldırısının ardından bölgenin ateş altına alınmasıyla, Türk askeri ile Suriye'deki silahlı YPG güçleri arasında çatışma çıktığını aktardı.

DHA'nın haberinde, "Herhangi bir hasarın olmadığı bölgedeki askerlerin, atışın yapıldığı bölgeyi ateş altına almasıyla çıkan çatışmada, 3 YPG'li öldürüldü" denildi.

Anadolu Ajansı'na (AA) bilgi veren Vali Güngör Azim Tuna, ilk bilgilere göre saldırı sırasında Türkiye tarafında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

AA'nın haberinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verdiği belirtildi.

Bölgeye çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

TSK'ya bağlı sınır birlikleri ile YPG arasında bir gün önce de çatışma çıkmıştı.

Çatışmanın Mardin'in Suriye sınırındaki Kızıltepe İlçesi'nin karşısında bulunan Darbasiyah (Salkım) köyünde yaşandığı ifade edilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sınırda yaşanan gelişmelerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Fransız haber ajansı AFP ise, YPG sözcüsü Redur Xelil'in "Türkiye Darbasiyah yakınındaki yerleşim yerlerini topçu ateşine tuttu. Sınırda Türk askeriyle çatışma yaşandı" sözlerini aktardı.

Çatışmalar Türkiye'nin Suriye'de YPG, Irak'ta ise PKK'yı hedef alan hava operasyonlarından iki gün sonra tırmandı.

Hava operasyonları konusunda hem ABD hem de Rusya kaygılarını dile getirmişti.

ABD'den yapılan açıklamalarda koalisyon güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgesinde düzenlenen hava operasyonunun onaylanmadığı ifade edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise "Bu gibi adımlar Moskova'da endişe yaratıyor" demişti.

ABD, Kürt silahlı gücü YPG'yi IŞİD'e karşı savaşta önemli bir müttefik olarak görüyor ve YPG'yi Rakka operasyonunun kara harekatı kısmını yürütecek önemli bir unsur olarak kabul ediyor.

Türkiye ise YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak tanımlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki açıklamalarında ABD'nin YPG ile işbirliğine tepki göstererek "Bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütünü kullanmak doğru değil" demişti.

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