Şanlıurfaspor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-1

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Can Cengiz, Cemalettin Gündoğdular, Efe Kurtuluş

ŞANLIURFASPOR: Ömer- Samet Akaydın, Aykut, Mehmet Taşcı, Can (Dk.46 Mehmet Albayrak), Halil (Dk.86 Benhur), Cebrail, Ömer, Feridun (Dk.73 Harun), Onur, Fevzi

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Hüseyin) – Kadir, Maksut, Samet Bulut (Dk.82 Emre Atilla), Ayberk, Sinan, Sertan (Dk.64 Vedat), Emre Torun (Dk.51 Burak), Çağatay, Ahmet, Alpay

GOLLER: Dk.39 Can (P), Dk.48 Feridun (Şanlıurfaspor), Dk.2 Sinan (Konya Anadolu Selçukspor)

SARI KARTLAR: Samet Akaydın, Onur (Şanlıurfaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grubun 12’nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Konya Anadolu Selçukspor’u 2-1 mağlup etti.

2’nci dakikada kullanılan korner atışında yükselerek kafa vuran Sinan, topu filelere gönderdi: 0-1

39’uncu dakikada Cebrail\'in ceza sahasında düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı kullanan Can, topu ağlara yolladı: 1-1

48’inci dakikada Feridun’un sağ taraftan ceza alanına gönderdiği top, savunmaya çarparak filelerle buluştu: 2-1.

