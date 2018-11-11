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Spor

Şanlıurfaspor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - STAT: 11 Nisan HAKEMLER: Can Cengiz, Cemalettin Gündoğdular, Efe Kurtuluş ŞANLIURFASPOR: Ömer- Samet Akaydın, Aykut, Mehmet Taşcı, Can (Dk

11 Kasım 2018 18:04

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) -

STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Can Cengiz, Cemalettin Gündoğdular, Efe Kurtuluş
ŞANLIURFASPOR: Ömer- Samet Akaydın, Aykut, Mehmet Taşcı, Can (Dk.46 Mehmet Albayrak), Halil (Dk.86 Benhur), Cebrail, Ömer, Feridun (Dk.73 Harun), Onur, Fevzi
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Hüseyin) – Kadir, Maksut, Samet Bulut (Dk.82 Emre Atilla), Ayberk, Sinan, Sertan (Dk.64 Vedat), Emre Torun (Dk.51 Burak), Çağatay, Ahmet, Alpay
GOLLER: Dk.39 Can (P), Dk.48 Feridun (Şanlıurfaspor), Dk.2 Sinan (Konya Anadolu Selçukspor)
SARI KARTLAR: Samet Akaydın, Onur (Şanlıurfaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grubun 12’nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Konya Anadolu Selçukspor’u 2-1 mağlup etti.
2’nci dakikada kullanılan korner atışında yükselerek kafa vuran Sinan, topu filelere gönderdi: 0-1
39’uncu dakikada Cebrail\'in ceza sahasında düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı kullanan Can, topu ağlara yolladı: 1-1
48’inci dakikada Feridun’un sağ taraftan ceza alanına gönderdiği top, savunmaya çarparak filelerle buluştu: 2-1.

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