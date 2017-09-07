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Spor

Şanlıurfaspor, iç saha maçını 'çimlerin kuruması' nedeniyle Mardin’de oynanacak

ŞANLIURFA, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor, Nazilli Belediyespor maçını, Mardin 21 Kasım Stadı’nda oynayacak

07 Eylül 2017 16:36

ŞANLIURFA, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor, Nazilli Belediyespor maçını, Mardin 21 Kasım Stadı’nda oynayacak.
Şanlıurfa GAP Arena Stadyumu çimlerinin aşırı sıcaklar nedeniyle kurumasının ardından Şanlıurfaspor, ligin 2’nci haftasında sahasında oynayacağı Nazilli Belediyespor maçını Mardin 21 Kasım Stadı’nda oynayabilmek için Türkiye Futbol Federasyonu\'na başvuruda bulundu. Bu talebi olumlu karşılayan TFF, Şanlıurfaspor-Nazilli Belediyespor maçının, 10 Eylül 2017 Pazar günü saat 15.30\'da Mardin 21 Kasım Stadı’nda oynanmasına karar verdi.

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