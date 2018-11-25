Şanlıurfaspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) -

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Alim Kandemir, Ali Etlikci, Ogün Kamacı

ŞANLIURFASPOR: Ömer- Aykut, Oğuzhan, Sercan, Mehmet Albayrak (Dk.53 Feridun), Halil (Dk.62 Benhur), Cebrail, Ömer, Emre, Onur, Fevzi (Dk.68 Harun)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ercüment- Kemal, Bünyamin, Ahmet (Dk.46 Aziz), Servan, Zeki, Aytaç (Dk.53 Raşit), Uğur, Abdullah, Eren, Tuncay (Dk.83 Coşkun )

GOLLER: Dk.89 Ömer (Şanlıurfaspor), Dk.55 Zeki (Darıca Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Halil, Feridun (Şanlıurfaspor)- Abdullah, Ercüment, Servan, Kemal, Bünyamin, Zeki (Darıca Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Feridun (Şanlıurfaspor), Dk. Zeki (Darıca Gençlerbirliği)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 14\'üncü hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

55\'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Zeki, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve Şanlıurfaspor\'u öne geçiren golü attı:0-1.

89\'uncu dakikada Aykut\'un pasıyla ceza alanına giren Ömer\'in vuruşu mücadeleye beraberlik getirdi: 1-1.

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