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Spor

Şanlıurfaspor Başkanı Yetim: "Menajerlerin ortaya attığı bir dedikodu"

ŞANLIURFA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da orta saha oyuncusu olan Mertcan Çam, kulüpten alacakları sebebiyle TFF'ye şikayette bulunduğu için kulüp başkanı Emin Yetim ile yakınları oldukları belirtilen 10 kişi tarafından GAP

06 Aralık 2017 02:42

ŞANLIURFA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor\'da orta saha oyuncusu olan Mertcan Çam, kulüpten alacakları sebebiyle TFF\'ye şikayette bulunduğu için kulüp başkanı Emin Yetim ile yakınları oldukları belirtilen 10 kişi tarafından GAP Vadisi\'nde bulunan kulüp tesislerinde tekme tokat dövüldüğü ve cep telefonuna el konulduğu iddia edildi.
Darp edilen futbolcu Çam\'ın, özel bir araçla Trabzon’a giderek hastaneden darp raporu alıp polise şikayetçi olduğu öğrenildi. Futbolcunun şikayeti üzerine polisin soruşturma başlattığı da kaydedildi. Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim ise, dayak olayıy ilgili bilgisinin bulunmadığını belirterek, \"Bizi geçen yıl TFF’ye şikayet etmişti. Biz buna rağmen oyuncu ile yeniden anlaştık. Menajerlerinin ortaya attığı bir dedikodu\" ifadelerini kullandı.

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