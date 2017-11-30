Şanlıurfaspor, başarı için kurban kesti

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFASPOR, pazar günü deplasmanda oynayacağı lider Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ardından kulüp yönetimi kalan maçların başarılı geçmesi için kurban kesti.

TFF 2\'inci Lig Beyaz Grupta 27 puanla 3\'üncü sırada yer alan Şanlıurfaspor, pazar günü deplasmanda Gümüşhanespor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-yeşilli ekip, antrenmanda çift kale maç yaptı. Antrenman sonunda kulüp başkanı Emin Yetim, kalan maçların başarılı geçmesi temennisiyle kurban kestirdi. Dualarla kesilen kurbanın kanı Ali Tandoğan ve oyuncuların alınlarına sürüldü.

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