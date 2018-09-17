Şanlıurfaspor - Sivas Belediyespor: 1-0

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA)
STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xxx), Sedat Yavanoğlu (xxx), Aykut Onar (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx) - Samet (xx), Aykut Akgün (xx), Benhur (xx) (Dk. 52 Halil x), Sercan (xx), Mehmet Albayrak (x) (Dk. 46 Can), Cebrail (x), Emre Özkan (xxx), Feridun (xx) (Dk. 75 Selim x), Onur (xx), Fevzi (xxx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx) - Murat (x), Ercüment (x) (Dk. 72 Alpay), Berkay (xx) (Dk. 56 Güray x), Aykut Yakut (xx), Eren (xxx), Serkan (xx), Fatih (xx), Ali Zorlu (xx), Ali Aydın (x), Emre Öztürk (xx) (Dk. 84 Emrah x)
GOL: Dk. 11 Fevzi (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Samet, Cebrail, Fevzi (Şanlıurfaspor) - Ercüment, Aykut Yakut, Fatih (Sivas Belediyespor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 3’üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor’u 1-0 yendi.
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