T24 LogoT24 Logo
Spor

Şanlıurfaspor - Pendikspor: 1-1

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) STAT: 11 Nisan HAKEMLER: Onur Bingöl, Murat Tuğberk Curbay, Muratcan Ilgaz ŞANLIURFASPOR: Ömer  - Samet, Benhur, Oğuzhan, Can (Dk

22 Ekim 2018 00:20

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA)

STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Onur Bingöl, Murat Tuğberk Curbay, Muratcan Ilgaz
ŞANLIURFASPOR: Ömer  - Samet, Benhur, Oğuzhan, Can (Dk. 76 Mehmet Albayrak), Cebrail, Emre Özkan, (Dk. 46 Mehmet Taşçı), Feridun (Dk. 76 Doğan), Halil, Onur, Fevzi
PENDİKSPOR: Emre Aydın - Hüseyin, Erdinç, Berk Neziroğuluları, Ömer Can, Mehmet Alaeddinoğlu, Ahmet (Dk. 85 Mahmut), Berk (Dk. 57 Yıldıray), Batuhan (Dk. 56 Okan), Mehmet Zahir Çınar
GOLLER: Dk. 17 Halil (Şanlıurfaspor) - Dk. 68 Yıldıray (Pendikspor)
KIRMIZI KART: Dk. 62 Oğuzhan (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Benhur, Oğuzhan, Feridun, Fevzi, (Şanlıurfaspor) - Berk Neziroğuluları, Oktay, Okan, Erdirç (Pendikspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 9\'uncu hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
17’nci dakikada Feridun’un sağ taraftan kale önüne ortaladığı topa güzel vuruş yapan Halil, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
68’inci dakikada ceza alanı sol çaprazında bulunan Yıldıray\'ın topa sert vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-1.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA STATNisan HAKEMLER Onur Bingöl Murat Tuğberk Curbay Muratcan Ilgaz ŞANLIURFASPORBenhur Oğuzhan Can DkMehmet Albayrak Cebrail EmreDkMehmet Taşçı Feridun DkDoğan Halil Onur Fevzi PENDİKSPOR Emre AydınErdinçBerk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24