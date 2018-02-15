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Spor

Şanlıurfaspor - Konya Anadolu Selçukspor: 0-2

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA) STAT: GAP Stadyumu HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Murat Altan (xxx), Hasan Erdoğan (xxx) ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx)- Şaban (xxx), Artun (xxx), Hüseyin (xxx), Mehmet (xxx), Feridun (xxx), İsmail (xx) (Dk

15 Şubat 2018 00:08

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA)

STAT: GAP Stadyumu
HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Murat Altan (xxx), Hasan Erdoğan (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx)- Şaban (xxx), Artun (xxx), Hüseyin (xxx), Mehmet (xxx), Feridun (xxx), İsmail (xx) (Dk. 46 Oğuzhan x), Muhammed (xxx), İzzet (x) (Dk. 78 Sercan x), Yasin (xx) (Dk. 46 Mehmet Albayrak x), Bahadır (xxx)
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (xxx)- Özkan (xxx), Sertan (xxx), Mücahit Can Akçay (xx) (Dk. 83 Süleyman), Onurcan (xxx), İbrahim Ak (xxx), Ayberk (xxx), İbrahim Serdar (x), (Dk. 78 Alpay Cin x), Alpay Koldaş (xxx) (Dk. 59 Kadir x), Savaş (xxx), Seddar (xxx)
GOLLER: Dk. 38 Seddar, Dk. 47 Mücahit Can (Konya Anadolu Selçukspor)
SARI KARTLAR: Hüseyin, Feridun, Sercan, (Şanlıurfaspor) - Sertan, Savaş, Seddar (Konya Anadolu Selçukspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 22’nci hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Konya Anadolu Selçukspor’a 2-0 yenildi.

38\'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Seddar, yaptığı vuruş ile topu filelerle buluşturdu: 0-1.
47’nci dakikada sağ kanatta topu kontrol eden Mücahit Can Akçay, düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma konuk takım Konya Anadolu Selçukspor\'un 2-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

 FOTOĞRAFLI

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