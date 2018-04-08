T24 LogoT24 Logo
Spor

Şanlıurfaspor - Hacetepspor: 2-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) STAT: 11 Nisan  HAKEMLER: Übeyd Adıyaman (xxx), Berat Ayberk Özdemir (xxx), Çağrı Bülbül (xxx) ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx) - Şaban (xxx), Hüseyin Kala (xxx), Mehmet Taşçı (xxx), Mehmet Albayrak (x) (Dk

08 Nisan 2018 20:06

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

STAT: 11 Nisan 
HAKEMLER: Übeyd Adıyaman (xxx), Berat Ayberk Özdemir (xxx), Çağrı Bülbül (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx) - Şaban (xxx), Hüseyin Kala (xxx), Mehmet Taşçı (xxx), Mehmet Albayrak (x) (Dk. 72 Yasin x), Sercan (xxx), Feridun (x) (Dk. 57 Oğuzhan x), Fevzi (x) (Dk. 78 Fahri x), Muhammed (xxx), İzzet (x), Bahadır (xxx)
HACETEPESPOR: Yasin (xxx) - Berat (xxx), Rahmi (xxx), Hüseyin Çolak (x) (Dk. 55 Berat x), Burak (xxx), Serdarcan (xxx), Soner (x), Kadir (x) (Dk. 66 Çağrı x), Alaaddin (xxx), Fethi (x), Mahmut (xxx)
GOLLER: Dk. 74 Yasin, Dk. 90 Oğuzhan (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: İzzet, Feridun, Ömer (Şanlıurfaspor) - Soner, Fethi, Çağrı (Hacetepspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 30\'uncu hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Hacetepspor’u 2-0 mağlup etti.

74\'üncü dakikada İzzettin korner atışından ceza alanına ortasına iyi yükselen Yasin, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
90\'ıncı dakikada Feridun’un pasıyla ceza sahasında buluşan Oğuzhan sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma Şanlıurfaspor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

​FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nisan  HAKEMLERAdıyamanBerat AyberkBülbülHüseyin KalaMehmet TaşçıMehmet AlbayrakDkYasinSercanFeridunOğuzhanFevziFahriMuhammedBahadırBeratRahmiHüseyinBurakSerdarcanSonerKadirAlaaddinFethiMahmut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24