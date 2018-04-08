Şanlıurfaspor - Hacetepspor: 2-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)
STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Übeyd Adıyaman (xxx), Berat Ayberk Özdemir (xxx), Çağrı Bülbül (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx) - Şaban (xxx), Hüseyin Kala (xxx), Mehmet Taşçı (xxx), Mehmet Albayrak (x) (Dk. 72 Yasin x), Sercan (xxx), Feridun (x) (Dk. 57 Oğuzhan x), Fevzi (x) (Dk. 78 Fahri x), Muhammed (xxx), İzzet (x), Bahadır (xxx)
HACETEPESPOR: Yasin (xxx) - Berat (xxx), Rahmi (xxx), Hüseyin Çolak (x) (Dk. 55 Berat x), Burak (xxx), Serdarcan (xxx), Soner (x), Kadir (x) (Dk. 66 Çağrı x), Alaaddin (xxx), Fethi (x), Mahmut (xxx)
GOLLER: Dk. 74 Yasin, Dk. 90 Oğuzhan (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: İzzet, Feridun, Ömer (Şanlıurfaspor) - Soner, Fethi, Çağrı (Hacetepspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 30\'uncu hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Hacetepspor’u 2-0 mağlup etti.
74\'üncü dakikada İzzettin korner atışından ceza alanına ortasına iyi yükselen Yasin, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
90\'ıncı dakikada Feridun’un pasıyla ceza sahasında buluşan Oğuzhan sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma Şanlıurfaspor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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