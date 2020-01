Şanlıurfa'nın 'şıllık' tatlısı tescillendi

Türkiye'nin önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa'da, yöresel 'şıllık' tatlısının coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi üretici ile vatandaşları sevindirdi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından yapılan coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandı.

Tavada pişirilen krep hamurunun, arasına ceviz konularak sarılması ve baklava gibi tepsiye dizildikten sonra üzerine sade yağlı şerbet dökülmesiyle yapılan şıllık tatlısı, kentte uzun yıllardır en çok tüketilen tatlı olarak dikkati çekiyor.

ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehir Şanlıurfa'nın, zengin bir mutfak mirasına sahip olduğunu söyledi.

Şıllık tatlısına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almak için 7 Temmuz'da başvuruda bulunduklarını anımsatan Demirkol, "Başvurumuz kabul edildi, inşallah 20 Kasım Pazartesi günü belgeyi teslim alacağız. Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. İnşallah yöresel ürünlerimizi tescil etmek için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

“Tatlı seven kişi, 1 kilogram şıllığı rahatlıkla yiyebilir”

Şanlıurfa Köfteci, Lokantacı ve Tatlıcılar Odası Başkanı Mehmet Kaçak ise Şanlıurfa'nın en önemli tatlısı olarak bilinen şıllıkın, tescil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'ye ve dünyaya şıllık tatlısını tanıtmak istediklerini dile getiren Kaçak, şöyle konuştu:

"Şıllık baklavadan daha hafif bir tatlı olduğu için her kesime hitap eden bir ürün. Tatlı seven kişi 1 kilogram şıllığı rahat yiyebilir. Genelde eskiden evlerde yapılan şıllık, son dönemlerde iş yerlerinde de yapılarak yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sunuluyor. Bu yöresel tatlımızı daha çok kesime tanıtmak ve bilinirliğini artırmak için gereken çalışmaları yapacağız."Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hamarat Eller Çarşısı'nda görevli şıllık ustalarından Sevim Çatalaşan ise şıllık tatlısının Şanlıurfa'ya has lezzet olduğunu belirterek, gelen misafirlere tavsiye ettiklerini anlattı.

Vatandaşlardan Mustafa Kılıç da bu ürünün damak tadına uyan hafif bir tatlı olduğunu belirterek, baklavadan daha çok tercih ettiklerini söyledi.