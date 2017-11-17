Şanlıurfa'nın 'şıllık' tatlısı tescillendi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da krep hamurundan yapılan ve şerbetlenerek kaymak, fıstık ve cevizle ikram edilen \'şıllık\' tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumu\'nca onaylanarak tescillendi.

Şanlıurfa\'da \'şıllık\' tatlısı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından yapılan coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandı. Şanlıurfa\'ya has hafif bir tatlı olan şıllık\'ın tescillenmesi kentte sevinç yarattı. Şanlıurfa\'da çok sevilen evlerde ve restoranlarda yaygın olarak tüketilen şıllık tatlısının tescillenmesiyle ilgi ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, şıllık tatlısına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almak için 7 Temmuz\'da başvuruda bulunduklarını belirterek, \"Şanlıurfa yöresine has olan oldukça hafif bir tatlı olan ve yapılışı zahmetli olmayan \'şıllık\' tatlısı için yaptığımız tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandı. Onaylanan tescil belgemizi 20 Kasım\'da teslim alacağız. Emeği geçenleri kutluyorum\" dedi.

Tavada kısa sürede sadeyağla birlikte krep hamuruyla pişirilen, ardından fıstık, ceviz ve pekmezle servis edilen \'şıllık\' tatlısı hem ekonomik, hem de hafif olması nedeniyle kentte oldukça tüketilen tatlıların başında yer alıyor.



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