Şanlıurfalıların acı festivali

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesince organize edilen \'Tarladan Sofraya İsot Serüveni’nin ikinci ayağı olarak kurtulmuş acı biberler dövülerek, pul bibere dönüştürüldü. Acı festivaline katılan davetlilere ise sıra gecesi eşliğinde çiğköfte ikramı yapıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen İsot Festival’inde isotun tarladan sofraya gelişi uygulamalı olarak mutfak müzesinde davetlilere gösterildi. Bölge kadınları tarafından güneşte kurutulan biberler, daha sonra dibek taşı içersine konularak dövülüp, toz haline getirildi. Toz halini alan isotun üzerine zeytin yağı dökülerek sofrada kullanıma hazır hale getirildi. Tarladan sofraya uzanan acı isotun serüveninde kadınların sergilediği hünerler, davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Büyük emeklerle pul bibere dönüşen isotla bol acılı çiğköfte yoğruldu. Sıra gecesi ekiplerinin seslendirdiği Urfa türküleri eşliğinde yoğrulan çiğköfte davetlilere ikram edildi.

Renkli görüntülerin yaşandığı acı festivalinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, Meclis Üyesi Ahmet İnan, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, büyük emekler vererek pul biberi hazırlayan kadınları tebrik etti. Acı festivalinde bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, \"İsot, Şanlıurfa için gerçekten bir marka değerdir. Türkiye\'de Şanlıurfa\'nın tanıtımına katkı sağlayan çiğköftenin ana kaynağıdır. İsot, kadınlarımız tarafından bin bir zahmetle sofraya getiriliyor. Büyük bir zahmetle hazırlanma aşaması vardır. Bu yıl festivalin ilkini yapıyoruz ve festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

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