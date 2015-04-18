Şanlıurfalı çiftçiler AKP'li adayların yolunu kesti

Şanlıurfa'da, AKP'nin genel seçimlerde listede gösterdiği 12 milletvekili adayı tanıtım toplantısına giderken elektrik borcu yüzünden mağdur olduğunu söyleyen bir grup çiftçi yollarını kesti. Adaylar önce kendilerini karşıladıklarını düşündükleri grubun protestocu olduğunu öğrenince çözüm için yardım sözü vererek geçiş yapabildiler.

Ömer Şulul ve Ömer Pınar’ın DHA’da yer alan haberine göre, Şanlıurfa’da, AK Parti’nin genel seçimlerde listede gösterdiği 12 milletvekili adayı seçim bölgesine geldi. Partililer tarafından havaalanında karşılanan ve tanıtım toplantısının yapılacağı alana hareket eden milletvekili adaylarının konvoyu, güzergah üzerinde elektrik borcu yüzünden mağdur olduğunu söyleyen bir grup çiftçi tarafından kesildi. Grup, AK Parti ilk sıra adayı olan Nurettin Nebati'nin yardımcı olacağını söylemesinin ardından yolu ulaşıma açtı.

AKP’nin Şanlıurfa’dan gösterdiği 12 milletvekili adayı öğle saatlerinde uçakla GAP Havalimanı'na eldi. Milletvekili adayları havaalanında kalabalık bir partili grup tarafından karşılandı. AKP adayları Nurettin Nebati, Kasım Gülpınar, Seyit Eyyüpoğlu, Mazhar Bağlı, Halil Özcan, Hamide Sürücü, Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Akyürek, Mahmut Kaçar, Yusuf Eğilmez, Yıldız Süslü ve Abdullah Yeşil aday tanıtımı için uzun araç konvoyuyla kent merkezine hareket etti. Ancak, güzergah üzerinde AKP milletvekili adaylarının bulunduğu konvoyun yolu bir grup tarafından kesildi. Yolu kapatan çiftçilerin, ilk başta kendilerini karşılamaya gelen vatandaşların olduğunu sanan partililer, daha sonra grubun Bozova ilçesine bağlı Tepehöyük Mahallesi'ndeki elektrik borcu nedeniyle mağdur çiftçiler olduğu anlaşıldı. Çiftçilerin elektrik borcu nedeniyle protesto için yolu kapattıkları anlaşılınca aracından inen AK Parti birinci sıra adayı Nurettin Nebati, sorunu dinledi ve sıkıntının giderilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Nebati'nin ikna etmesinin ardından çiftçiler yolu ulaşıma açtı ve AKP milletvekili adaylarının bulunduğu konvoy tanıtım toplantısının yapılacağı salona hareket etti.