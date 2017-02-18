Şanlıurfa'daki terör saldırısına ilişkin 26 kişi gözaltına alındı

Dün Şanlıurfa Viranşahir'de düzenlenen saldırısıyla ilgili Şanlıurfa ve Mardin'de 26 kişi gözaltına alındı.

Urfa Valisi Güngör Azim Tuna, Yenişehir Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen patlamanın ardından soruşturma başlatıldığını belirtti.



Bu kapsamda olayda kullanılan bomba yüklü aracın Mardin'in Derik ilçesinden getirildiğinin tespit edildiğini ifade eden Tuna, "Terör saldırısını, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiğini değerlendiriyoruz, soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı." dedi.



Tuna, terör saldırısı nedeniyle ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların Viranşehir Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu'na müracaat edebileceğini kaydetti.