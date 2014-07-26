Şanlıurfa'daki motorcu cinayetlerinde polis şüpheli iki kişiyi arıyor

Motosikletle Güneydoğu turuna çıkan ancak Şanlıurfa’da metruk bir evde cesetleri bulunan Engin Öksüz ve Abdullah Türk'ün ölümünü araştıran polis iki arkadaşın en son motorcu biriyle tanıştıklarını, Halfeti taraflarında beraber dolaşacaklarını söylediklerini belirledi. Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde aynı tarihte bölgede 2 motosikletlinin daha bulunduğu tespit etti. Güvenlik güçleri iki kişinin kimliğini araştırıyor.

Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını ifade eden İstanbul Sivil Motorize Arama Kurtarma Grup Başkanı Aşir Ergin, "Bizim amacımız bu soruşturmanın biran önce açığa kavuşturulması. Arkadaşlarımızı öldüren canilerin bulunmasını istiyoruz. İki arkadaşımız Şanlıurfa’da tura çıktıkları zaman cinayete kurban gittiler. Motosiklet camiası olarak çok üzüntülüyüz. Emniyet güçlerinden biran önce cinayet faillerinin bulunmasını istiyoruz. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

‘Motorcu biriyle tanışmışlardı’

İki arkadaş için konuşan İstanbul Sivil Motorize Arama Kurtarma Grup Başkanı Aşır Ergin, iki motosikletçiyi dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını belirterek "Telefonla konuşuyorduk. Urfa’ya kadar sorunsuz takip ettik. En son 21 Temmuz 11.58 civarlarında benim telefon görüşmem olmuş. Orada motorcu bir arkadaş ile tanışmışlar. Halfeti taraflarında beraber dolaşacaklarını söylediler. Uyardım, pek bilinmeyen bölgelere gitmemelerini rica etmiştim zaten. Ondan sonra telefonları çekmemeye başladı. Eşi aradı beni, haber alıp almadığımı sordu. Bir yerleri aradık ulaşamayınca kayıp ilanı verdik” dedi.

İki kişi kameralara takıldı

Ergin sözlerini şöyle sürdürdü:

“O bölgedeki motorcu arkadaşlar, polis ve jandarma arama yaptılar. Motorları park halinde anahtarları üzerinde bulundu. İyi düşünmeye çalıştık ama olmadı. İkisinin cansız bedenleri bulundu. Terör ya da değişik kaynaklı olduğunu düşünmüyorum belki kişisel bir şey olabilir. Motosiklet camiasında tanınan şeker gibi arkadaşlar" diye konuştu.

Öte yandan, polis bölgeye yakın bütün MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan ilk incelemelerde, olay tarihinde bölgede bulunan motosikletli iki şahsın eşkâlleri doğrultusunda arandıkları öğrenildi.