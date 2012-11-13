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Yaşam

Urfa'daki Mürşitpınar köyü boşalıyor

Köy muhtarı Çankaya: Güvenlik gerekçesiyle köyü boşaltmamız istendi, biz de ayrılıyoruz

13 Kasım 2012 22:44

Şanlıurfa'nın ilçesi Suruç'un Suriye sınırındaki Mürşitpınar köyü sakinlerinin, güvenlik gerekçesiyle evlerinde ayrılarak ilçe merkezi ya da çevre köylere gittiği bildirildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Aynelarap bölgesine sıfır mesafede bulunan Mürşitpınar köyündeki vatandaşların çoğunun, karşı tarafta yaşanabilecek bir çatışmada zarar görebilecekleri endişesiyle evlerinden ayrıldığı açıklandı.

Vatandaşların, ilçe merkezi ya da çevredeki yakınlarının yanına yerleştiği belirtildi.

Köy Muhtarı Mehmet Çankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde mezralarıyla birlikte yaklaşık bin kişinin yaşadığını ifade etti.

Camiden gün içerisinde güvenlik amacıyla, köyün boşaltılması için anons yapıldığını iddia eden Çankaya, "Güvenlik gerekçesiyle köyü boşaltmamız istendi, biz de ayrılıyoruz" dedi.

Yetkililer ise güvenliği tehdit eden bir durumun söz konusu olmadığını ancak vatandaşların Ceylanpınar'daki olayların benzerinin yaşanma ihtimaline karşı evlerini boşalttığını ifade etti.

Güvenlik güçlerinin de, sınır hattında önlemlerini artırdığı belirtildi. Söz konusu bölgeye ise tank, zırhlı personel taşıyıcı gibi askeri araçlar ve personel yerleştirildiği açıklandı.

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