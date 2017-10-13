Şanlıurfa'daki kazada yaralanan liseli, hayatını kaybetti

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da pamuk yüklü kamyona arkadan çarpan servis minibüsünde yaralanan 14 kişiden, liseli 17 yaşındaki Beyza Taş, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Suruç Abdurrrahman Şimşek Sağlık Meslek Lisesi\'nden Şanlıurfa’ya öğrenci taşıyan 63 FM 251 plakalı öğrenci servis minibüsü, Akabe mevkisinde pamuk yüklü 63 M 6707 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan 13\'ü öğrenci 14 kişi, kent merkezindeki hastanelerde tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan öğrencilerden Beyza Taş, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğan Taş’ın cenazesi, otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Kazada yaralanan diğer 13 kişinin tedavisi devam edildiği belirtildi.



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