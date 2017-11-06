Şanlıurfa'daki hastanede günlük 10 bin kişiye hizmet veriliyor

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, günlük ortalama 10 bin hastaya hizmet veriliyor.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvuranların sayısı artıyor. Eyyübiye Mahallesi\'nde 14 ay önce açılan 800 yataklı hastanenin Başhekimi Uz. Dr. Faruk Günak, bütün polikliniklerde günde yaklaşık 10 bin hastaya hizmet verdiklerini söyledi. Günak, \"110 bin metre kapalı alanı bulunan hastanemizde çocuk hastalıklarının bütün bölümleri bulunmaktadır. Yine kadın doğum ve yan dallarıyla birlikte bu hastanemiz vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 14 ay içerisinde 1 milyona yakın hastaya hizmet verdik. Hastanemizde şu ana kadar 32 bin civarında doğum yapıldı, 24 bin ameliyat gerçekleştirildi. 300 hekimle hastanede günlük 10 bin hastaya hizmet veriyoruz\" dedi.

Başhekim Günak, doktorların mecburi hizmetlerini tamamlamasının ardından, yoğunluk nedeniyle gitmek istemelerinin sıkıntını yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Burası mecburi hizmet bölgesi olması nedeniyle doktorların bizde kalıcı olmasını istiyoruz. Ancak burada hizmet sürelerini bitiren doktorlar kendi illerine gitmek istiyor. Yine buradaki poliklinik batıya göre daha yoğun geçiyor. Doktor başına düşen hasta sayısı biraz yoğun, bu sebeplerden dolayı doktorlar pek kalıcı kalmıyor. Bu bölgede genç bir nüfus var ama sağlık hizmetinin kesintiye uğramaması için canla başla çalışıyoruz. Büyük fedakârlık göstererek bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Günlük 10 bin hasta müracaatı bulunuyor. Bölgenin kültürü icabı bir hastayla birlikte 2-3 kişi beraber geliyor. Bu da günlük olarak 30 bin kişinin girip çıktığı bir hastane anlamına geliyor ve zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor.\"



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