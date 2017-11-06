T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Şanlıurfa'daki hastanede günlük 10 bin kişiye hizmet veriliyor

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, günlük ortalama 10 bin hastaya hizmet veriliyor

06 Kasım 2017 19:19

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, günlük ortalama 10 bin hastaya hizmet veriliyor.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvuranların sayısı artıyor. Eyyübiye Mahallesi\'nde 14 ay önce açılan 800 yataklı hastanenin Başhekimi Uz. Dr. Faruk Günak, bütün polikliniklerde günde yaklaşık 10 bin hastaya hizmet verdiklerini söyledi. Günak, \"110 bin metre kapalı alanı bulunan hastanemizde çocuk hastalıklarının bütün bölümleri bulunmaktadır. Yine kadın doğum ve yan dallarıyla birlikte bu hastanemiz vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 14 ay içerisinde 1 milyona yakın hastaya hizmet verdik. Hastanemizde şu ana kadar 32 bin civarında doğum yapıldı, 24 bin ameliyat gerçekleştirildi. 300 hekimle hastanede günlük 10 bin hastaya hizmet veriyoruz\" dedi.
Başhekim Günak, doktorların mecburi hizmetlerini tamamlamasının ardından, yoğunluk nedeniyle gitmek istemelerinin sıkıntını yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:
\"Burası mecburi hizmet bölgesi olması nedeniyle doktorların bizde kalıcı olmasını istiyoruz. Ancak burada hizmet sürelerini bitiren doktorlar kendi illerine gitmek istiyor. Yine buradaki poliklinik batıya göre daha yoğun geçiyor. Doktor başına düşen hasta sayısı biraz yoğun, bu sebeplerden dolayı doktorlar pek kalıcı kalmıyor. Bu bölgede genç bir nüfus var ama sağlık hizmetinin kesintiye uğramaması için canla başla çalışıyoruz. Büyük fedakârlık göstererek bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Günlük 10 bin hasta müracaatı bulunuyor. Bölgenin kültürü icabı bir hastayla birlikte 2-3 kişi beraber geliyor. Bu da günlük olarak 30 bin kişinin girip çıktığı bir hastane anlamına geliyor ve zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKDHAEğitimAraştırma HastanesiKentteEyyübiye MahallesiUz DrGünakbütünGünakYineHastanemizdeBaşhekim GünakAncakDoktorBuBüyükGünlükBölgenin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24