Şanlıurfa'daki deprem paniğe neden oldu

Şanlıurfa'da yoğun şekilde hissedilen 19:59'da Şanlıurfa Bezirci merkezüssü olan deprem yoğun paniğe neden oldu. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken kısa süreli panik yaşandı.

Şanlıurfa 19.59'da hafif büyüklükte bir depremle sarsıldı. Özelllikle Şanlıurfa'da yoğun şekilde hissedilen depremin merkezüssünün Şanlıurfa Bezirci olduğu öğrenildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar sosyal medyaya akın etti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinin depremle ilgili verileri şu şekilde:

19:59'da Şanlıurfa Bezirci'de 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.