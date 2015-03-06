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Şanlıurfa'da yarış başından sonuna kadar kamçılanan at yere yığıldı

Türkiye Jokey Kulübü'nün düzenlediği altılı ganyan yarışlarının 5 Mart Şanlıurfa programında İstanbul Kızı isimli atın jokeyine sadece 15 gün men cezası verildi

06 Mart 2015 19:37

Şanlıurfa'da koşulan yarışlarda Hışman Çizik isimli jokeyin, İstanbul Kızı adlı atı yarış başından sonuna kadar kamçılamasına yönelik TJK'dan bir açıklama yapılmadı.

' İstanbul Kızı' isimli 7 numaralı atın jokeyi Hışman Çizik, yarışın başından sonuna kadar atı kamçısıyla adeta dövdü. Skandal olay, kamerelar tarafından anbean görüntülendi.

Kamçıların şiddetine dayanamayan İstanbul Kızı, finiş çizgisini geçtikten sonra bir anda yere yığıldı.

Yarışta dördüncü olup sahibine 2 bin TL kazandıran talihsiz at, yerden kalkamazken, sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Hışman Çizik isimli jokeye sadece 295 lira para, 15 gün yarıştan men cezası kesildi.

 

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