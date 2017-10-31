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Şanlıurfa'da 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Tütüncüler Çarşısı'nda 'yan bakma' nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

31 Ekim 2017 14:45

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, Tütüncüler Çarşısı\'nda \'yan bakma\' nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Haşimiye Meydanı\'ndaki Tütüncüler Çarşısı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, çarşıda yürüyen iki kişi arasında \'yan bakma\' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki esnaf müdahale edip tarafları ayırmaya çalışırken, Mehmet K. sol bacağından bıçaklandı. Bıçaklı saldırgan ise kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kavgada bacağından yaralanan Mehmet K., sepetli motosikletle ara sokaklardan getirilip ambulansa konuldu. Polis saldırganın yakalanması için çevrede arama çalışmalarına başladı.

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