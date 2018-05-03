Şanlıurfa'da yağmur sele döndü

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele döndü. Taşan sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı, bazı hayvanlar sel sularına kapıldı.

Şanlıurfa’da, öğleden sonra etkili olan sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. 15 dakika süren yağış, kentin bazı mahallerinde sele dönüştü. Akpınar Mahallesinde taban suyunun yükselmesi nedeniyle bazı araç sürücüleri yolda mahsur kaldı. Tarlaların sular altında kaldığı yağışta bazı ev ve ahırlar da yağmur sularıyla doldu. Şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel sularına bazı hayvanların kapıldığı da öğrenildi.

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