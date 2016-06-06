Şanlıurfa'da vatandaşlar camilere sığındı

Şanlıurfa’da güneş altında 36 dereceye varan hava sıcaklığı, oruç tutan vatandaşlar için günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Ramazan’la birlikte sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenler, ibadet için gittikleri Balıklıgöl platosundaki Dergah ve Hasan Paşa Camisi’nde namaz kıldıktan sonra zamanlarının büyük bölümünü Kur’an-ı Kerim okuyup ardından, seccadelerin üzerinde uyuyarak geçiriyor.
Merkezi soğutma sisteminin bulunduğu camilerdeki serin hava nedeniyle bir sonraki namaz vaktine kadar uyuyan oruçlu vatandaşlar, ilginç görüntüler oluşturuyor.