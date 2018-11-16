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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'da polisin ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

16 Kasım 2018 03:17

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA\'da polisin ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep\'ten Şanlıurfa\'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı. Harekete geçen polis ekipleri Şehitlik Mahallesinde plakası açıklanmayan bir otomobilli durdurdu. Otomobilde arama yapan polisler; 10 gram eroin, 120 gram esrar, 30 gram ise bonzai ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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