Şanlıurfa'da TIR ile minibüs çarpıştı, yaralı yakınları yardıma gelen itfaiyecileri darp etti

Şanlıurfa’da TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Araçta sıkışan TIR sürücüsünü çıkartmaya çalışan 6 itfaiye eri de yaralının yakınları tarafından darp edildi. Yaralı yakınlarının da hastaneye gelmesi üzerine burada tedavi gören itfaiye erlerinin temizlikçi elbisesi giydirilerek hastaneden gizlice çıkartıldı.

Suruç karayolunun 20. kilometresi Peyamlı kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa’dan Gaziantep’e gitmekte olan Hüseyin Alpak yönetimindeki mısır yüklü 63 B 0052 plakalı TIR ile Birecik’ten hasta ziyareti için Şanlıurfa merkeze giden Fevzi Ateş yönetimindeki 63 RB 719 plakalı yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 14 kişi ile takla atıp ters dönen TIR’ın sürücüsü yaralandı. Minibüsteki yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İtfaiyeciler darp edildi

Ters dönen aracında sıkışan TIR sürücüsü ise olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmaya çalışıldı. İtfaiye yaralıyı çıkarttığı sırada olay yerine gelen yakınları, itfaiyecilere saldırarak darp etti. Saldırıya uğrayan itfaiyeciler, olay yerinde araçlarını bırakarak kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve kesikler olan yaralı 6 itfaiyeci, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralı yakınlarının da hastaneye gelmesi üzerine burada tedavi gören itfaiye erlerinin temizlikçi elbisesi giydirilerek hastaneden gizlice çıkartılarak, başka bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

TIR şoförü hayatını kaybetti

Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan TIR sürücüsü Hüseyin Alpak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Vinçlerin yardımıyla araçların kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden trafiğe açılırken hastaneye kaldırılan yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.