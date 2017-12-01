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Şanlıurfa’da terör operasyonuna 12 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da jandarmanın terör örgütü PKK/PYD ile DEAŞ üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

01 Aralık 2017 01:27

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da jandarmanın terör örgütü PKK/PYD ile DEAŞ üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, sınır hattındaki kırsal mahallelerde yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda yasadışı yollarla Suriye’den Şanlıurfa’ya gelen terör örgütü PKK/PYD üyesi biri kadın 5 kişi yakalandı. Operasyonda ayrıca Suriye uyruklu terör örgütü üyesi 7 DEAŞ’lı gözaltına alındı. Jandarmada sorgulamaları tamamlanan 12 terör örgütü üyesi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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