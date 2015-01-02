Şanlıurfa'da 'T.C. Başbakanlık' yazan torbalarla 500'er kilo kömür dağıtımı

Hükümetin seçim öncesinde yaptığı ücretsiz kömür yardımları Şanlıurfa'da yapıldı. Bu kapsamda Şanlıurfa'da Merkez İlçe Eyyübiye Kaymakamlığı tarafından üzerinde "T.C. Başbakanlık" yazan torbalarla 500'er kilo kömür dağıtımı yapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Şanlıurfa’da merkez ilçe Eyyübiye Kaymakamlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda kaydı bulunan veya mahalle muhtarları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, ücretsiz kömür dağıtımına başlandı. Kömür yardımından yararlanmak isteyenler ilk olarak görevlilere işlemlerini yaptırdı. Aileler, aldıkları fişleri görevlilere vererek 500’er kilo kömürlerini teslim aldı. Kömür almak için bazıları kucaklarında çocuklarıyla saatlerce kuyrukta bekleyen kadınlar, gazetecilerin kendilerini görüntülememesi için yüzlerini gizlemeye çalıştı. Soğuk havada kuyrukta bekleyen kadınlara, mahalle sakinleri ise çay ikram ederek ısınmalarına yardımcı oldu.