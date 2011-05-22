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Politika

ŞANLIURFA'DA TAŞKINLIK: 62 GÖZALTI ŞANLIURFA (A.A)

22 Mayıs 2011 03:02

-ŞANLIURFA'DA TAŞKINLIK: 62 GÖZALTI ŞANLIURFA (A.A) - 21.05.2011 - Şanlıurfa'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında taşkınlık yaptığı iddiasıyla 62 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Başbakan Erdoğan'ın konvoyunun Abide Kavşağı'ndan geçişi sırasında AK Parti'den istifa edip, bağımsız aday olan Zülfikar İzol'un seçim bürosunun önünde toplanan ve protestoda bulunarak polise direnen gruptakilerden gözaltına alınanlar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Çıkan olaylarda taş ve sopalarla yaralanan 4'ü polis 9 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili Zülfikar İzol, çıkan olaylarda yakınlarının gözaltına alındığını, seçim bürosunda ciddi hasar oluştuğunu söyledi. İzol, polisin müdahalesinin gereksiz olduğunu belirterek, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında taşkınlık yapan gruba polis müdahale etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmış, seçim bürosunun camları kırılmıştı.

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