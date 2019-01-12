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Şanlıurfa'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçarak ters döndü, sürücü yaralandı

12 Ocak 2019 23:34

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçarak ters döndü, sürücü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa yolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Berat Korkuş yönetimindeki 34 NT 6364 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçarak ters döndü. Otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralı sürücü Korkuş, tedaviye alındı. Korkuş\'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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