Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı

Şanlıurfa'da bir otomobilde yapılan aramada aralarında, 'Pişmiş topraktan mühür' ve 'bronz insan heykelciğinin' de bulunduğu 21 parça çeşitli tarihi eser ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'den Gaziantep istikametine giden Batman plakalı özel bir otomobille tarihi eser götürüleceği istihbaratını aldı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili, Şanlıurfa otoyol gişelerinde durdurdu.



Otomobilde, karton ve plastik kutular içerisine peçeteyle sarılmış ve aralarında, 'cam göz yaşı şişesi, pişmiş topraktan yapılma mühür, baykuş figürlü mermerden yapılmış eser, bronz insan figürlü kolye, biber figürlü altın kolye ve bronz insan heykelciği'nin de bulunduğu toplam 21 parça tarihi eser bulundu.



Eserler, Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



Gözaltına alınan T.B, F.K. ve A.K, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

