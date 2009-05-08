T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı

08 Mayıs 2009 21:44

Şanlıurfa'da bir otomobilde yapılan aramada aralarında, 'Pişmiş topraktan mühür' ve 'bronz insan heykelciğinin' de bulunduğu 21 parça çeşitli tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'den Gaziantep istikametine giden Batman plakalı özel bir otomobille tarihi eser götürüleceği istihbaratını aldı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili, Şanlıurfa otoyol gişelerinde durdurdu.

Otomobilde, karton ve plastik kutular içerisine peçeteyle sarılmış ve aralarında, 'cam göz yaşı şişesi, pişmiş topraktan yapılma mühür, baykuş figürlü mermerden yapılmış eser, bronz insan figürlü kolye, biber figürlü altın kolye ve bronz insan heykelciği'nin de bulunduğu toplam 21 parça tarihi eser bulundu.

Eserler, Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan T.B, F.K. ve A.K, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24