Şanlıurfa'da takstil mağzası açılışında izdiham yaşandı

Şanlıurfa'da bir alışveriş merkezindeki tekstil mağazasının açılışında izdiham yaşandı.



Merter Markalar Birliği önderliğinde kurulan, Merter, Osmanbey ve Laleli'nin kısaltmasından oluşan "MOL" mağazası, Belediye Başkan Yardımcısı Habib Arslan ile şirket yetkililerinin katılımıyla düzenlenen törenle Esentepe Semti'ndeki Mozaik Alışveriş Merkezi'nde açıldı.



Törenin ardından kepenklerin açılmasıyla mağazanın önünde bekleyen çok sayıda vatandaş bir anda içeriye girmek istedi.



Görevlilerin uyarısına rağmen çok sayıda kişinin aynı anda içeriye girmek istemesi nedeniyle kısa süre izdiham yaşandı.



Alışverişe aileleriyle gelen bazı çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi.



Çoğu kadın olan müşterilerin stantlarda sergilenen ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek tepki göstermesi üzerine mağaza yetkilileri, ürünlerde yüzde 50 indirim yaptığını duyurdu.



Mağaza yetkilileri, yaklaşık 1 saatte ürünlerin çoğunun tükendiğini bildirdi.

