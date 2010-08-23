Şanlıurfa'da şoförler birbirine girdi

T24- Şanlıurfa'da, iki ayrı hatta çalışan halk otobüslerinin şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan tartışma taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Şoförlerin attığı taşların isabet ettiği bazıları yolcu 7 kişi yaralanırken, çok sayıda otobüsün de camları kırıldı. Protesto için belediye önüne gelen şoförler, burada yoldan geçen otobüslere de saldırınca polisin coplu müdahalesi ile karşılaştı. Gerginlikte çok sayıda şoför, kargatulumba yere yatırılıp, elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.



Olay saat 14.30 sıralarlarında Sırrın Mahallesi'nde başladı. Şanlıurfa Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 24 Temmuz itibariyle ‘Toplu taşımada yeni güzergahlar’ uygulamasının ardından başlayan gerginlikler zaman zaman artarak sürdü, son olarak iki kooperatif üyesi otobüsçüler arasında yolcu alıp verme tartışması çıktı.

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR



Kısa sürede aynı güzergahtan geçen kooperatif üyelerinin de katılımıyla büyüyen kavgada, şoförler birbirlerine taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Saldırıda çok sayıda otobüsün camları kırılırken, atılan taşlardan bazıları yolcu, 7 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilirken, kavgayı duyan 2 kooperatif üyesi diğer sürücüler de otobüslerin toplanma merkezi olan Kadri Erdoğan Caddesi üzerinde birbiriyle tartışmaya başladı. Burada çıkan kavgada da çok sayıda kişi birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Çevik Kuvvet polislerinin müdahalesi ile bitirilen kavgada bazı kişiler hafif yaralanırken, otobüslerin camları kırıldı.

OTOBÜSE SALDIRDILAR



Belediyenin başlattığı uygulama nedeniyle bu kavgaların yaşandığını ileri süren bazı sürücüler, gerginliğe yol açtığı gerekçesiyle belediyeyi protesto kararı aldı. Yaklaşık 100 kişilik kalabalık karar üzerine toplu halde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Şanlıurfa Belediyesi önünde toplandı. Çevik Kuvvet polislerinin önlem aldığı belediye önünde bekleyen kalabalık, bu sırada yolun karşı tarafında ilerleyen bir halk otobüsüne saldırdı. Ellerindeki taşlarla otobüsün camlarını kıran kalabalığa, belediye önündeki polisler coplarla müdahale etti.

Kalabalığın attığı taşlardan otobüsün camları kırılırken, içinde bulunan yolcular ile büyük şok yaşadı. Otobüste torunu ile yolculuk yapan ve saldırıda korkuya kapılan yaşlı bir kadın da torunu ile polisler tarafından otobüsten indirilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.



VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ



Kentin en işlek caddesi üzerinde büyük korkuya yol açan gerginliğin ardından polis, taşkınlık çıkaran çok sayıda otobüs sürücüsünü karga tulumba gözaltına aldı. Çok sayıda şoför, yere yatırılıp elleri arkadan kelepçelendikten sonra belediye önünde hazır tutulan otobüslere konularak gözaltına alıp Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü. Gerginlik sırasında baygınlık geçiren bazı kişiler ise ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.



Çıkan kavga üzerine uygulamayı protesto eden halk otobüsleri, duraklarda yolcu almayınca metrelerce kuyruklar oluştu. Ev ve işyerlerine gitmek için dakikalarca halk otobüsünü bekleyen vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.



Öte yandan yaşanan gerginlik üzerine polis, belediye, otobüs durakları ve otobüslerin bağlı oldukları kooperatifler önünde geniş güvenlik önlemi aldı.