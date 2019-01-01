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Şanlıurfa'da sıra geceli yılbaşı coşkusu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA ,(DHA)- ŞANLIURFA'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın edenler sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı

01 Ocak 2019 02:02

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA ,(DHA)- ŞANLIURFA\'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın edenler sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.
İlde yılbaşını kutlamak isteyenler, kentin simgesi olan konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenen kişiler, çiğköfte yoğurdu. Kutlamalar sıra geceleri ve türküler eşliğinde oldu. Yerli ve yabancı konuklar, yöresel türkü ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlendi. Konuk evi sahibi Yeşim Ünveren, \"Yeni bir yıla merhaba demek adına gelen konuklarımıza bir sıra gecesi etkinliğinde fark menülerle bir akşam yemeği sunduk. Bu yemeğimizin menüsü bugün farklı oldu. Eğlenceye yönelik biraz sıra gecesi organizasyonu yaptık, 2019 yılı tüm insanlığa ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum\" dedi.

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