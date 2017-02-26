Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan, tüfek ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, kavga, gece geç saatlerinde ilçenin Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akbaş ile Begit aileleri arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tarafların yakınlarının da katılmasıyla kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahlarla vurulan İbrahim Akbaş, Hatice Akbaş ve Halil Begit olay yerinde hayatını kaybetti, İbrahim Begit, Muhittin Begit, Ahmet Akbaş ve Yakup Akbaş ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirip kavgayı sonlandırdı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan 3 kişinin cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.