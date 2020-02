Şanlıurfa'da sevgiliye yeni nesil hediye

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde yeni nesil hediye olarak bilinen özel kutularda hazırlanan ve fiyatları 40 liradan, 5 bin liraya kadar yükselen hediyeler yoğun talep gördü. Yurt dışından getirilen rengarenk çiçekler ve çikolatalarla hazırlanan hediyelerin büyük ilgi gördüğünü ifade eden işletmeci Özlem Paydaş, talepleri yetiştirmek için mağazalarında tatlı bir telaş yaşandığını söyledi.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Şanlıurfa\'daki çiçekçiler, restoranlar, kafeler, bu özel günü farklı kılmak için birbirinden değişik organizasyonlar yapmaya başladı. Şanlıurfa\'da ilk defa farklı bir organizasyona imza atan iç mimar Özlem Paydaş yeni nesil kutu çiçek ve butik çikolatalardan oluşan özel hediyelerini yaparak Sevgililer Günü\'ne hazırladı. Geçmiş yıllara nazaran Şanlıurfa\'da sevgiliye çiçek ve hediyenin çok nadir alındığını ancak son yıllarda bu olayın tam tersine döndüğünün altını çizen Özlem Paydaş, çiftlerin dünyada ve Türkiye\'de büyük ilgi gören yeni nesil hediyelere yöneldiğini söyledi. Sevgililer günü dolayısıyla yoğun sipariş talebini aldığını, bunu yetiştirmek için geceli gündüzlü çalıştıklarını kaydeden Paydaş, \"Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla her şey oldukça yolunda gidiyor. Beklediğimizin çok üstünde bir talep var. Bu talepleri yetiştirmek için tam kapasite olarak cevap vermeye çalışıyoruz. Yeni nesil çiçek dediğimiz kutu çiçeklerimiz ile butik çikolatalarımız var. Bu çiçek ve çikolatalarımızı özel günler için ve kurumsal hediyeler için hazırlıyoruz. Hazırladığımız yeni nesil hediyelerde birçok ünlü markanın ürünleri bulunmaktadır. Belçika çikolataları bu yeni nesil hediye kutusunda çiçekten sonra gelen ikinci ürünümüz olarak bulunuyor. Yine Sevgililer Günü dolayısıyla çok yüklü bir alım yaptığımızdan dolayı Hollanda\'dan rengarenk güllerimizi ithal ettik\" dedi.

HOBİ OLARAK BAŞLADI, İŞLERİNİ BÜYÜTTÜ

Bu işe hobi olarak başladığını daha sonra müşterilerinden büyük talep gelmesi üzerine işlerini büyüttüklerini ifade eden Özlem Paydaş, \"Ben güncel olmayı her zaman çok seviyorum. Şu anda dünyanın ve Türkiye\'nin yeni gündeminde bu yeni nesil kutu çiçek dediğimiz çiçeklerimiz var. Bu işi hobi olarak başladım. Ancak Şanlıurfa\'da bir ilk olarak piyasaya girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgiyi anlatmanın en iyi yolu çiçektir. Herkesin bu evrensel olan çiçeğe ulaşabilmesi için biz her türlü talepleri değerlendiriyoruz. İstanbul piyasasının çok altında ve daha kaliteli olarak hizmet veriyoruz. Bizim firmada hazırlanan çiçekler hediye kutularını tamamen müşterilerimiz belirliyor. Sevgililer Günü için hazırladığımız içi güllerle dolu bir kutumuzu 2 bin 500 liradan satıyoruz. Yine tek güllük aranjmanlarımız var. Herkes sevdiğine çiçek alsın mantığıyla 35 liradan başlayan tek güllerimiz bulunmaktadır. Müşterinin talebine göre 5 bin liraya kadar hatta daha da sınırsız bir yeni nesil hediye hazırlayabiliriz. Bunun için kendi kişisel hediyelerinde bu yeni nesil hediyelerin içine bırakabiliyor. Yine özel kutu içerisinde 3 yıl boyunca solmayan çiçeklerimiz bulunmaktadır. Altın, pırlanta gibi hediyeler oluyor. Bu işin sınırı yok ve oldukça büyük talep görüyoruz. Bu güzel taleplerden dolayı oldukça keyif alıyoruz\" diye konuştu.



