Şanlıurfa´da Sedat Bucak izdihamı

CHP Şanlıurfa 1'inci sıra milletvekili adayı Ali Murat Bucak, ağabeyi Sedat Bucak ile birlikte bugün Şanlıurfa'ya geldi. Bucak aşireti üyeleri uzun aradan sonra kardeşine destek için gelen Sedat Bucak'ı görmek için havaalanında izdihama yol açtı. Bucak için havaalanı çıkışında 10 koyun kesildi.

Siverek'te 2 dönem Demokrat Parti'den belediye başkanlığı yapan Ali Murat Bucak, 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde CHP 1'inci sıra milletvekili adayı gösterildi. Listelerin açıklanması ardından Ali Murat Bucak, bugün ağabeyi olan Susurluk skandalının önemli isimlerinden DYP eski milletvekili Sedat Bucak ile birlikte Ankara'dan uçakla Şanlıurfa'ya geldi.

Bucak kardeşlerin uçakla kente geleceğini duyan binlerce aşiret mensubu, sabah saatlerinden itibaren GAP Havaalanı'na akın etti. Yüzlerce araçla alana gelen binlerce kişi, havaalanından çıkan Bucak kardeşler lehine slogan attı.

Aşiret mensuplarının dokunmak için birbiriyle yarışması izdihama yol açınca, Bucak kardeşler zor durumda kaldı. Aşiret mensupları uzun aradan sonra kente gelen Sedat Bucak ve milletvekili adayı Ali Murat Bucak için havaalanı çıkışında 10 kurban kesti.

Bucak: Kardeşime destek için geldim

Bucak kardeşler kurbanların kesilmesinin ardından kendilerini karşılayan aşiret mensuplarının oluşturduğu yüzlerce araçlık konvoy ile Siverek'e hareket etti.



Siverek'e ulaşan Bucak kardeşler, Hürriyet Caddesi üzerinde kendilerini karşılayan aşiret mensupları ve partililere hitap etti. Sedat Bucak yıllar sonra Siverek'e geldiğini belirterek, "Akrabalarımın içindeyim ve kardeşime destek için buradayım" dedi.



CHP milletvekili adayı Ali Murat Bucak ise kendilerini karşılayan ve ilgi gösterenlere teşekkür ederek, şöyle dedi: "Bugün itibaren seçim startını vermiş bulunuyoruz. Şanlıurfa'da CHP'nin başarılı olması için tüm gücümüzle çalışacağız. CHP'nin çıkardığı liste Şanlıurfa'nın öz kimliğini yansıtıyor. AKP ve HDP'nin çıkarmış olduğu milletvekili listesi Şanlıurfa'mızın öz kimliğini temsil etmiyor. Bizler halka biat edeceğiz. Devlet ve hükümet halktan korkacak, AK Parti iktidarı gibi halk hükümetten korkmayacak."

Bucak kardeşler yaptıkları teşekkür konuşmalarının ardından CHP ilçe binasında kutlamaları kabul etti.