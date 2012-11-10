Mehmet Ağar: Sedat Bucak'ı devletin yanında silah kullanması için ben ikna ettim

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, Susurluk davası kapsamında Yenipazar Cezaevi’nde bulunan, eski İçişleri Bakanı ve eski DP Genel Başkanı Mehmet Ağar'ı dinledi. 'Susurlukla bir ilgim yok” diyen Ağar, olayı ortaya çıkmasına neden olan aracın içinde yer alan Hüseyin Kocadağ için “kahraman bir polis” dedi. Ağar, devlet içinde sistematik bir biçimde yasa dışı yapılanma olmayacağını söyledi. Susurluk’un kilit ismi, DYP eski milletvekili Sedat Bucak’ın korucu olması için Hüseyin Kocadağ’la çaba sarfettiklerini anlatan Ağar, “Devletin yanında silah kullanması için Bucak’ı ben ikna ettim” dedi.

'Güldal Mumcu’ya öyle bir şey demedim'

Evinin önünde aracına konulan bombadan hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu’ya, “Bir tuğla çekersem altından çok şey çıkar” demediğini söyledi.

'Silahlar kullanıldı'

DYP Genel Bakanı Çiller’in PKK’yı konuşmak için gizlice yapılan Mossad görüşmesini teyit eden Ağar, CHP’li komisyon üyesi Ahmet Toptaş’ın İsrail’den alınan suikast silahlarının nerede kullanıldığına ilişkin sorusuna, “Silahlar kullanıldı ”demekle yetindi.

Komisyon üyeleri Mehmet Ağar’la ilgili ‘Çok sağlıklı ve morali yüksek bulduk’ dedi. Ağar, milletvekillerine yaşam öyküsünü, 1961’den 1980’lere kadar uzanan süreci anlattı. Darbelerin kötü olduğunu söyleyen Ağar, “Siyaset güçlü olursa, başkaları darbe yapmaya zemin bulamazlar ve darbelerine de meşruiyet kazandıramazlar’ dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) bağlı olarak yıllarca çalıştıklarını ve oradan bilgi aldıklarını çünkü bütün bilgi teknolojilerinin MİT’te olduğunu, emniyette olmadığını söyledi. Bugün ise, emniyetin çok güçlü olduğuna dikkat çekti.

Komisyon üyeleri Ağar’a, “28 Şubat süreciyle ilgili olarak Güldal Mumcu ile bir görüşmesinde “Ben bir tuğla çekersem, altından çok şeyler çıkar” sözü soruldu. Ağar, “Güldal Mumcu benim sınıf arkadaşımdır. Ben bu ifadeyi kullanmadım. Birkaç defa daha tekzip etmeme rağmen hala bu konuyla ilgili suçlanıyorum” dedi.

'Kartal Demirağ'ın dış bağlantısı olduğunu sanmıyorum’

Ağar’a Korkut Özal’ın “Özal suikastından Ağar’ın tüm arka planları biliyor ve bildiklerini saklıyor” sözleri de soruldu. Ağar, “ Ben Özal’a çok büyük saygı duyuyorum. Özal, Türk siyasetinin duayenlerinden bir tanesidir. Geldiğim noktalara Özal sayesinde geldim. Yetenek ve imkanlarım vardı ama Özal hem değerli bir Başbakan hem de değerli bir siyasetçi ve Cumhurbaşkanıydı. Ben bilsem bunları söylerdim. Neden söylemeyeyim? Bilseydim zaten aydınlatma görevimi yerine getirdim. Kartal Demirağ’ın da bir dış bağlantısı olduğunu tahmin etmiyorum. Psikolojik nedenlerle bu işi yapmış olabileceğini düşünüyorum” dedi.

'90’li yıllarda asker dini hassasiyetleri ihmal etti'

Mehmet Ağar’ın sözleri şöyle: 1990’lı yıllarda PKK çok güçlüydü ama şimdi değil. O dönemde askerlerimiz bölgedeki dini yapıyı ve Türkiye’deki İslami hassasiyetleri ihmal etti. Cenaze Namazlarını dahi kılmadılar. Benim gayretlerim sonucu milletin değerleriyle barışma noktasında adımlar atıldı. Dini yapıya dikkat edilmesi nedeniyle askerlere gösterilen saygı arttı. O bölgedeki dini yapıyı ihmal etmemeliyiz. Çünkü bu mozaiği bir arada turan tutkal İslam’dır. İslam’a ve o bölgedeki insanların değer yargılarına saygı göstermeliyiz. Koruculuk sistemi çok önemli. Bu sistemle de çok başarılı olduk.