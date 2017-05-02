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Yaşam

Şanlıurfa’da şaşırtan görüntü

Polis, çıplak kişinin bulunması için çalışma başlattı

02 Mayıs 2017 21:48

Şanlıurfa’da, caddede çırılçıplak yürüyen bir genç görenleri şaşkına çevirdi. Görenlerin polise ihbarda bulunduğu çıplak genç ise Suriye plakalı otomobile binerek uzaklaştı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, öğle saatlerinde Kadri Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Kimliği bilinmeyen 20 yaşlarındaki bir genç çırılçıplak vaziyette yolda bir süre yürüdü ve daha sonra cadde üzerindeki bir otomobile bindi.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında otomobile binerek uzaklaşan çıplak genç için çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. Bazı kişilerin cep telefonuyla görüntülediği çıplak gencin bulunması için polis çalışma başlattı.

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