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Şanlıurfa'da referandum faaliyetleri dışında yürüyüş ve gösteri yasağı

Şanlıurfa Valiliği, Newroz öncesinde yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki etkinlikleri yasakladı

14 Mart 2017 22:21

Şanlıurfa Valiliği, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki etkinlikleri yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Mart-8 Nisan tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerde yapılması muhtemel yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinlikler ile siyasi partilerin halkoylaması faaliyetleri dışında kalan diğer illerden katılımlarla birlikte yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler 10 Mart 2017 ile 8 Nisan 2017 tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır.

Ayrıca siyasi partilerin halk oylaması faaliyetleri, mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin ve üniversitelerin ilimizde düzenleyecekleri etkinliklerde ilimizin içerisinde bulunduğu stratejik konumu da göz önüne alınarak istenmeyen ve üzücü olaylara mahal vermemek adına etkinliklerle ilgili en geç 48 saat öncesinden merkezde İl Emniyet Müdürlüğüne, ilçelerde ilçe emniyet müdürlüklerine bildirimde bulunmaları gerekmektedir."

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