Newroz afişlerine toplatma kararı!

HDP il teşkilatı tarafından Şanlıurfa'nın çeşitli yerlerine Newroz kutlamaları için asılan afiş ve el ilanları için yasaklama ve toplama kararı verildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP tertip komitesi tarafından 21 Mart'taki Newroz kutlamaları için hazırlanarak kentin çeşitli yerlerindeki billboardlara asılan afişlerle ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemede Türkçe ve Kürtçe hazırlanan 'Newroz kutlu olsun' yazılı afişlerde “PKK'nın renklerinin simgelendiği, afişlerde yer alan ibarelerin PKK/KCK'nın sempatizanlarına yönelik söylemlerini çağrıştıran içerikte olduğu, örgütün görüş ve düşüncelerini toplum tarafından benimsenmesi kabullenmesi ve hayata geçirilmesine yönelik çağrı niteliğinde olarak terör örgütü propagandasını oluşturdukları kanaatine varılınca 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından el ilanları ve afişlere ilişkin yasaklama ve toplatılma kararı verildiği” bildirildi.

Mahkemenin aldığı kararın ardından Newroz afişleri görevliler tarafından üzeri kapatılarak veya sökülerek bulundukları bölgelerden kaldırıldı.