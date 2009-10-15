Şanlıurfa'da polise taciz ateşi

Şanlıurfa'da, kimliği belirsiz bir kişi devriye görevi yapan sivil polis ekibine kaleşnikof tüfekle ateş açarak kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası güvenlik güçleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Geceyarısı devriye görevi yapan 2 polis memurunun içinde bulunduğu sivil plakalı otomobile, kimliği belirsiz 30- 35 yaşlarındaki bir kişi tarafından kaleşnikof tüfekle ateş açıldı. Polis memurlarının da karşılık vermesi üzerine saldırgan, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Geniş çaplı operasyon başlatan ekipler, bölgeye çıkan tüm yollarda kontrol noktası oluşturdu, Topdağı, Eyyübiye ve Şıh Maksut mahallelerinde saldırganı aradı. Operasyon sırasında ekipler, kendilerini görünce paniğe kapılıp kaçmaya çalışan bir kişiyi yolda, bir kişiyi de gizlendiği evde yakaladı. Gözaltına alınan kişilerin hırsızlıktan sabıkalı oldukları tespit edildi.



Olay yerinde yapılan incelemede, saldırgan ve polis memurlarının açtığı ateş sonucu bazı evlerin duvarlarına mermilerin isabet ettiği görüldü, çok sayıda boş kovana rastlandı. Yaşananların ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar ile yardımcıları da Topdağı Mahallesi’ne gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

PKK terör örgütü mensubu olma ihtimali üzerinde durulan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



