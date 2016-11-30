Şanlıurfa'da polise saldırı; 3 yaralı

Şanlıurfa'da devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekibine, saat 15.30 sıralarında silahlı saldırıda bulunuldu. Bu sırada çıkan çatışmada 3 polis memuru yaralandı. Polislerin telsizden yardım istemesi üzerine bölgeye takviye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Emniyet Müdürü olay yerindeydi

112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerince bölgede operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da olay yerine gelerek, operasyonu yönetti.