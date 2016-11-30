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Yaşam

Şanlıurfa'da polise saldırı; 3 yaralı

Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı

30 Kasım 2016 20:07

Şanlıurfa'da devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. 

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekibine, saat 15.30 sıralarında  silahlı saldırıda bulunuldu. Bu sırada çıkan çatışmada 3 polis memuru yaralandı.  Polislerin telsizden yardım istemesi üzerine bölgeye takviye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. 

 

Emniyet Müdürü olay yerindeydi

 

112 Acil Servis  ekibince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel  harekat polislerince bölgede operasyon başlatıldı.  İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da olay yerine gelerek, operasyonu  yönetti.

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