Şanlıurfa'da polise molotof kokteyli

T24 - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde izinsiz gösteri yapan bir grup, polis ekiplerine taş ve molotof kokteyli attı.



Alınan bilgiye göre, Karacadağ Caddesi'nde toplanan ve terör örgütü PKK lehine slogan atan gruptakiler, ateş yakıp yolu trafiğe kapattı. Bir balıkçı dükkanının yanında bulunan depo, atılan molotof kokteylleri nedeniyle hasar gördü.



Çevik kuvvet ekiplerinin dağılmaları yönünde uyarıda bulunduğu göstericiler, polise taş ve molotof kokteyli attı. Polis ekipleri, göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.



Emniyet güçleri, göstericilerin dağılmasının ardından caddeyi trafiğe açarak, olay yerinde incelemelerde bulundu.