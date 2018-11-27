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Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 12 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı

27 Kasım 2018 18:07

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan, terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında yer aldığı belirtilen şüphelilerin adreslerine polisler ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda Veysel E., Muharrem E., Vahit A., Halit D., Berivan C., Mustafa A., Mehmet T., Halil Ü., Abdullah G., İshak G., Ferhat Ü. ve Salih E. yakalandı. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, evlerinde arama yapıldı.

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