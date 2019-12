Şanlıurfa'da patlama: 1 ölü, 21 yaralı

T24 - Şanlıurfa'nın Karaköprü beldesindeki bir akaryakıt istasyonununda ''gaz kaçağı olduğu ve buna bağlı gaz sıkışması''ndan kaynaklandığı tahmin edilen patlamada, 1 kişi öldü 21 kişi yaralandı. 20 aracın zarar gördüğü olayda 200'ün üzerinde ev ve işyerinde hasar oluştu.





Alınan bilgilere göre, Karaköprü beldesinde bir akaryakıt istasyonun arkasındaki akaryakıt deposunda, sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle LPG tankının çevresindeki araçlar alev aldı, ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Birkaç kez şiddetli patlamanın yaşandığı bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken, yaralılar da ambulanslarla hastaneye taşındı.



Patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi 21 kişi yaralandı. İstasyon yakınındaki birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Olay sonrasında çevre sakinleri evlerini terk etti. Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangında, bir süre sonra polis ekipleri, gaz kaçağı tehlikesinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan cep telefonlarını kullanmamaları ve olay yerinden uzaklaşmaları yönünde anonslar yaptı.



Soğutma çalışmaları devam ederken, yeniden yoğun dumanlar yükselmeye başlayan olay yerinde, güvenlik çemberini genişletilerek, olası bir patlama veya yangın ihtimaline karşı çevredeki geniş bir alanda ev ve iş yerleri boşaltıltı.



Ekiplerin, enkaz kaldırma, hasar tespit ve temizleme çalışmaları sürerken, petrol istasyonun önünden geçen ve yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılan Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu, yangının kontrol altına alınmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.



Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, olayın bir terör saldırısı olmadığını, patlamanın petrol istasyonunun LPG tankından kaynaklandığının tahmin edildiğini söyledi. Bir televizyon kanalının canlı yayınına telefonla bağlanan Vali Okutan, yaklaşık bir hafta önce petrol istasyonunda ''gaz sızıntısı'' yaşandığı yönünde şikayet geldiğini aktararak, teknik heyetlerin incelemelerinde ''gaz sızıntısı'' tespit edemediklerini dile getirdi.



Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, olay yerinde incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, herkese geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de yaptığı açıklamada, göreve geldiği tarihten itibaren yapılaşma alanı içerisindeki istasyon taleplerini reddettiklerini belirterek, mevcut istasyonların ise eski yapılar olduğunu kaydetti.



Bir süre sonra kontrol altına alınan olayda, ekipler, hasar tespit ve enkaz temizleme çalışması yaptı, yanan araçlar da çekicilerle kaldırıldı.



Patlamanın meydana geldiği sabah saatlerinden itibaren evlerini boşaltan bazı vatandaşlar da bunun ardından yavaş yavaş evlerine dönmeye başladı





8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 16 YARALI TABUR EDİLDİ



Yaralı olarak hastanelere kaldırılanların 21 kişiden, 16'sı yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Olayda hayatını kaybeden kişinin Abdullah Sepürler (40) olduğu öğrenildi. Sepürler'in petrol istasyonunun arkasında mefruşat ürünlerinin satıldığı iş yerlerine sabah saatlerinde mal getirdiği tahmin ediliyor. Sepürler'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tedavileri süren yaralılardan Şahin Kabakçı, Halil Akkuş ve Ahmet Başlı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Patlamanın yaşandığı petrol istasyonunun sahibi ile bazı çalışanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla gözaltına alındı.





DEVLET BAKANI ÇELİK OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU



Şanlıurfa'da bulunan Devlet Bakanı Faruk Çelik de olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Bakan Çelik, çok müessif ve çok büyük tahribata neden olan bir olayla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.



Patlamanın LPG sıkışması sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:



''Maalesef 1 ölümüz, 2 ağır yaralı, 19 yaralı... 2 kişi yoğun bakımda. 200 haneye yakın da bu patlamadan etkilenen konutlar, evler var. Böyle büyük bir hasarın oluştuğu patlamada ölen kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz ama bu olayın büyüklüğünü görünce de daha büyük fecaatlerin yaşanması an meselesi ve Allah bizi ondan esirgedi. Tabloyu siz de görüntülediniz tahmin ediyorum. Çok vahim bir tablo var. Tek tesellimiz, bu büyük olay karşısında can kaybının çok fazla olmaması ama bir kişi bile bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Yaralı kardeşlerimize şifalar, vefat edene de rahmet diliyoruz. Gerçekten ben de bir şaşkınlık yaşıyorum çünkü şehir içerisinde diyebileceğimiz, Şanlıurfa'nın gelişen bir bölgesi burası. Böyle ağır bir durumla karşı karşıyayız. Allah bir daha göstermesin temennisinde bulunuyorum.''



Bakan Faruk Çelik, sağ kalanlar için devletin ve valiliğin yapılması gerekenleri yapacağını, ifade etti. Bir gazetecinin ''gaz sızıntısı olduğu yönünde daha önce bir ihbar alınmış mı?'' sorusuna ise Bakan Çelik, ''Yani burada çeşitli görüşler var ama onlarla ilgili bizim şimdi bir şey söylememiz doğru değil. Onlar süreç içerisinde aydınlığa kavuşacak, eksiklik ne, yanlış ne, nereden kaynaklandı, ani gelişen bir olay mıdır? Yoksa bunun evveliyatı var mıdır? Bunları süreç ortaya çıkartacak, arkadaşlar çalışıyorlar. 200'e yakın ev tek tek gezilmiş bulunuyor, şu anda mevcut hasar durumları nedir onlar tespit ediliyor. Tekrar ediyorum tahribatın giderilmesi, buradaki eksikliklerin giderilmesi mümkün ama giderilmesi mümkün olmayan maalesef vefat eden kardeşimiz var. Allah beterinden korusun diyoruz'' karşılığını verdi.



Şehir içerisinde bulunan akaryakıt istasyonlarına ruhsat verilmesiyle ilgili başka bir soru üzerine Çelik, ''Bu kadar yoğun bir nüfusun yaşadığı yerlerde, bu istasyonlar ruhsatlı da olsa, bu ve benzeri kazaları karşımıza çıkarıyor. Onun için yeniden bu konuların ele alınmasında zaruret var, can ve mal güvenliği açısından son derece önemli diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.





200'ÜN ÜZERİNDE EVDE HASAR OLUŞTU



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada meydana gelen patlamayla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, saat 08.15 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa yolu GAP Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda LPG tankının patlaması neticesinde nakliyeci olarak çalışan ve patlama yerine yakın olan Abdullah Sepürler'in hayatını kaybettiği, burada bulunan perdecide çalışanlardan Ahmet Başlı, Halil Akkuş ve Şahin Kabakçı'nın ağır olmak üzere toplam 21 kişinin yaralanıp, ildeki hastanelere sevk edildiği hatırlatıldı.





20 aracın ağır hasar gördüğü, 200'den fazla ev ve işyerinde patlama neticesi hasar tespiti yapıldığı belirtilen açıklamada, çalışmaların devam ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:



''Olayın ne şekilde meydana geldiğinin tespitine yönelik yapılan ilk araştırmalar neticesinde 'istasyonda gaz kaçağı olduğu ve buna bağlı gaz sıkışması' neticesinde patlamanın meydana gelmiş olabileceğine yönelik ifadeler alınmıştır. Konuyla ilgili petrol istasyonun işletmecisi Mustafa Aydın, İşletme Müdürü Halil Kılıç, petrol istasyonu çalışanı Ahmet Kolsuz, Mustafa Altuntaş, Veysel Kolsuz, Mustafa Aksoy, Yusuf Gürün ve Cuma Çiçek olmak üzere toplam 8 şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.''



Açıklamada ayrıca, Vali yardımcısı başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Şanlıurfa Belediye Başkanlığı, Karaköprü Belde Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ''Kriz Merkezi''nin oluşturulduğu da bildirildi.



Vatandaşların gördüğü maddi zararların tespiti, barınma, yemek gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması hususunda da çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre de, bu çerçevede bugün bölgede 2 çadır kurularak, bin 500 kişiye akşam yemeği verilecek. Evleri hasar gören vatandaşların talebi halinde geceyi geçirebilmeleri için çeşitli yurt, misafirhane ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yatakhanesinde 500'ün üzerinde kişinin kalabileceği yer temin edildi.