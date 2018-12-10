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Şanlıurfa'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)-  ŞANLIURFA’da 3 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H

10 Aralık 2018 17:01

ŞANLIURFA, (DHA)-  ŞANLIURFA’da 3 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.B., tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 ayrı araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarıyla çalışma başlattı. Otomobillerdeki parmak izi ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelemesinde şüphelinin H.B. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda çaldığı malzemeler ile yakalanan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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