T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı Suriyeli öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Yahya Hatip (50), yaşamını yitirdi

27 Eylül 2018 15:23

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Yahya Hatip (50), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam Yeşildirek Mahallesi\'nde meydana geldi. Kent merkezine giden M.K. yönetimindeki 63 DR 438 plakalı otomobil, yolun karışışına geçmeye çalışan Yahya Hatip\'e çarptı. Yola savrularak ağır yaralanan Hatip, çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yahya Hatip, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.K. gözaltına alınırken, Suriye uyruklu Hatip\'in cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASuriyeHatipKazaYeşildirek MahallesiKentDRYahya HatipYolaEğitimAraştırma HastanesiAcilOtomobilKazayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24