Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı Safiye öldü

ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Safiye İşcan (14) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Emniyet Caddesi’nde meydana geldi. Eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Safiye İşcan’a plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İşcan, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan İşcan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan İşcan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.